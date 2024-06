Terni, riscossione coattiva multe: altri 97 mila euro per il Comune

di S.F.

Sanzioni al codice della strada riguardanti verbali e ordinanze prefettizie del 2018 e sentenze del giudice di pace nel periodo 2018-2021, tempo di incasso per il Comune. Sfiora un’entrata da 100 mila euro l’accertamento di riscossione coattiva grazie al lavoro di Ica per i mesi di febbraio, marzo e aprile 2024.

L’affidamento alla società per il servizio di riscossione coattiva risale al maggio 2023 e man mano palazzo Spada passa all’incasso da contabilizzare per violazioni al codice della strada e multe per eccesso di velocità rilevate con strumenti elettronici. In sostanza è un recupero spese rispetto a quanto l’ente avrebbe dovuto prendere con le multe. Cifra ovviamente in evoluzione. A firmare è la dirigente e comandante della polizia Locale Gioconda Sassi.