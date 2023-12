Terni, ritorna il trenino di Natale: il debutto. ‘Investimento’ da 13 mila euro – Immagini

Tempo di debutto – già in passato era stato utilizzato tra le polemiche, quest’anno c’è il ritorno a distanza di anni – per il trenino di Natale a Terni. Sabato pomeriggio il primo giro per il centro cittadino grazie all’impegno di spesa con Busitalia da 12.400 euro, 600 in meno rispetto all’importo prenotato due mesi fa. Nello schema a fianco il percorso ed i punti di fermata. Per l’occasione presente l’intera giunta ad eccezione del sindaco Stefano Bandecchi e dell’assessore Giovanni Maggi; con loro anche i tecnici – il dirigente Paolo Grigioni e la posizione organizzativa del commercio Sandra Proietti Divi – che si sono occupati di gestire le varie procedure per l’affidamento. Debutto da trenta minuti senza intoppi anche per il poco traffico. Chiaro che il rischio è dietro l’angolo considerando il periodo.

NOVEMBRE, L’AGGIUDICAZIONE PER IL VILLAGGIO. TRENINO A BUSITALIA