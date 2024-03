Terni: Roberta Deciantis alla guida di Aido comunale. Alberto Belli presidente provinciale

Roberta Deciantis, psicologa dirigente del Centro salute mentale della Usl Umbria 2, guiderà il gruppo comunale di Terni dell’Aido. Alla presidenza di Aido provinciale è stato chiamato Alberto Belli, a lungo presidente di Avis e ancora oggi nel consiglio dell’associazione. Le assemblee annuali dell’associazione donatori di organi, tessuti e cellule, sia per il gruppo comunale che per la sezione provinciale di Terni, si sono svolte nei giorni scorsi ed hanno rinnovato le cariche. Alla vicepresidenza del gruppo comunale Aido Terni Rita De Ciantis, medico neurologo, mentre vice presidente di Aido provinciale Terni è stata eletta Daniela Venti, che ricopre lo stesso incarico in Avis Terni. Ai nuovi eletti gli auguri di buon lavoro di Angelo Facchin e Paola Sensini, da tanti anni in prima linea nell’associazione fondata dall’indimenticato Cesare Sensini per promuovere la cultura della donazione.

