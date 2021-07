Rocca S. Zenone, massi instabili: affidato appalto per ‘studio’

di S.F.

Rilievi topografici con utilizzo di laser scanner e sistemi fotogrammetrici con aeromobili a pilotaggio remoto. Rilievo geologico di dettaglio per individuare in parete i massi potenzialmente instabili e la progettazione esecutiva delle opere di riduzione del rischio idrogeologico dell’area a rischio molto elevato, l’R4 del Pai. Riguarda la zona sovrastante della frazione di Rocca San Zenone, a Terni, e le pendici rocciose lungo la strada provinciale Valserra: la procedura negoziata è stata chiusa con l’aggiudicazione all’unico raggruppamento temporaneo di professionisti rimasto in lizza dopo le prime verifiche. La mandataria è la Gia Consulting srl di di Napoli.

L’SOS DI UNA CITTADINA PER MURA E SORGENTE: «COMUNE NON CI ASCOLTA»

Il via libera

Con loro ci sono il geologo Umberto Del Vecchio, il Centro tecnico naturalistico srl, la Negen società di ingegneria srl e, a chiudere il cerchio, L&S Engineering srl: l’unico gruppo superstite dopo l’esame della documentazione amministrativa che ha portato all’esclusione di tre operatori economici. Il servizio se lo sono aggiudicato con un ribasso del 24,42% rispetto alla base d’asta di oltre 100 mila euro, con importo contrattule da 75 mila 960 euro. Il contributo arriva dal ministero dell’Interno.

L’INCENDIO DELL’ESTATE 2017 NELL’AREA DI ROCCA SAN ZENONE

Tempistiche

La base d’asta per la progettazione è stata calcolata sulla base dell’importo presunto per l’opera in questione, stimata in circa 750 mila euro. Rispetto al piano originario c’è già del ritardo – il servizio era previsto nel secondo trimestre 2021 – e per il completamento del lavoro ci sono a disposizione quattro mesi dalla data di consegna.