Terni, Romita-Crapiano tra discariche, buche e problema verde

di S.F.

«In questa zona era già passato il gruppo di volontari civici ‘Mi Rifiuto’ per ripulire tutto. Ora è tornato come prima e ho già mandato diverse segnalazioni in Comune». Strada della Romita e di Crapiano, ci risiamo: a segnalare il degrado stradale e ambientale dell’area è un residente della zona, che ben conosce i guai quotidiani di chi transita per queste zone.

MARZO 2019, CI SI ‘BUCA’ IN MEZZO AL DEGRADO ALLA ROMITA

Gli incivili

Nel giro di poche centinaia di metri ci sono un paio di zone trasformate in mini discariche. Non a caso ‘Mi Rifiuto’ era entrata in azione, peccato che a stretto giro la situazione sia tornata al punto di partenza: quella più in vista si trova all’imbocco di strada di Capriano, in un piccolo sentiero sul lato sinistro. «In passato c’era smercio di droga, ora ci vengono gettati i rifiuti», commenta sconsolato chi mette in evidenza lo stato attuale. Scendendo verso la Romita c’è anche chi ha abbandonato delle lastre di eternit a bordo carreggiata.

AGOSTO 2018, MI RIFIUTO IN AZIONE IN STRADA DI ROMITA

Il verde

Solo i rifiuti? Tutt’altro. Altra questione: le difficoltà per il traffico veicolare che, come altrove, è creato da un lato dalla sede stradale stretta e dall’altro dal verde ‘invadente’ che va a peggiorare ulteriormente il quadro generale. «La strada sta cedendo, qui passano anche mezzi pesanti e parte della sede viaria è coperta dalla vegetazione. Ci sono delle spaccature, sono molto visibili». Il problema riguarda in maggior misura i primi metri dall’incrocio. L’argomento è a conoscenza degli assessori Stefano Fatale – contattato in merito nell’estate 2019 – e Benedetta Salvati. «Il guardrail sta sparendo – prosegue il residente – e si crea un pericolo considerando il passaggio delle auto. In Strada della Romita sono intervenuti, qui non ancora». Chiaro che se ognuno non cura la propria area diventa complicato per tutti: «La situazione è insostenibile. Ci sarebbe bisogno anche di tagliare i rami, talvolta cadono in strada».

Le buche

Focus anche sulla sede stradale. Altro punto da sistemare: «In un lato di strada della Romita ce ne sono diverse e anche in questo caso sono già state fatte le dovute segnalazioni con tanto di immagini». Per ora nulla di fatto. E i disagi proseguono.