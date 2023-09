Terni, ruba batteria in viale Turati. Poi arriva il padre: denunciati tutti e due

La segnalazione al 112 è arrivata poco dopo la mezzanotte di mercoledì. Un cittadino ha chiamato, segnalando che in viale Turati un uomo stava armeggiando sul cofano anteriore di un’auto parcheggiata, asportando la batteria. I carabinieri del Nor si sono portati sul posto e nel giro di poco sono riusciti a rintracciare il presunto autore del furto, un 27enne ternano già gravato da precedenti, trovato in possesso sia della batteria – poi restituita al proprietario del veicolo – che di un cacciavite ed un bastone. Il giovane è stato denunciato per furto aggravato ma non è tutto. Durante gli accertamenti, sul posto è arrivato anche il padre del 27enne – un uomo di 51 anni – che con fare agitato, riferisce una nota dell’Arma ternana, ha chiesto perché i militari stessero controllando il figlio. Si sarebbe anche rifiutato più volte di fornire le proprie generalità: anche lui è stato denunciato, per rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale.

