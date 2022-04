Terni: rubano uova, frutta e un telefono. Colpito negoziante

L’arco temporale in cui il furto è stato compiuto va dalla tarda serata di giovedì alla prima mattina di venerdì. ‘Colpito’ il negozio di frutta e verdura che si trova in via Pastrengo, a Terni. Ignoti si sono introdotti nei locali, senza lasciare segni di effrazione, portandosi via uova fresche, diversa frutta come le fragole, ma pure panna spray e infine un telefono cellulare. Proprio la mancanza del telefono ha impedito al titolare di dare l’allarme prima del pomeriggio di venerdì. Il bottino è stimato in circa 500 euro complessivi e sull’accaduto sono in corso indagini da parte dei carabinieri di Terni che hanno effettuato un sopralluogo.

