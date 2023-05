Terni, c’è il Giro d’Italia: tutti i divieti di sosta e circolazione

Sarà un sabato a tutto ciclismo a Terni in occasione della partenza dell’8° tappa da piazza della Repubblica con arrivo previsto a Fossombrone, nelle Marche, dopo 207 chilometri. Giocoforza ci saranno disagi per la viabilità con specifica ordinanza per l’istituzione di divieti. La partenza dei ciclisti in centro è fissata alle 11.50 – in direzione Ast, come da mappa – da piazza della Repubblica, mentre i bus delle squadre sosteranno in corso del Popolo. Podio firma in piazza Europa. «I provvedimenti ci saranno da venerdì. Riguarderanno – ha specificato lo scorso 27 marzo il vicecomandante della polizia Locale, il tenente Gilberto Morelli – corso del Popolo, largo Frankl, piazza Ridolfi, piazza della Repubblica e piazza Europa. Sarà necessaria la collaborazione di tutti, è fondamentale. I disagi per l’utenza non mancheranno, metteremo tutta la segnaletica nei tempi previsti. Ed i tratti interessati verranno chiusi al traffico due ore e mezzo prima». Dalle 9 di sabato. Di seguito le decisioni adottate.

I provvedimenti



Divieto di circolazione per tutti i veicoli dalle ore 9,20 alle ore 12,15 del 13 maggio nelle seguenti vie, ovvero sul percorso di gara: piazza della Repubblica – corso Tacito – piazza Tacito – via Mazzini – piazza Buozzi – viale Brin – via Breda – via Vulcano – via Tre Venezie fino limite competenza Comune di Terni;

Divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli dalle ore 15 del 12 maggio alle ore 19 del 13 maggio nel parcheggio di vocabolo Staino limitatamente alla porzione asfaltata;

Divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli dalle ore 20 del 12 maggio alle ore 15 del 13 maggio nelle seguenti vie: piazza Ridolfi – corso del Popolo – largo Caduti di Nassiriya – via dell’Annunziata – parcheggio strada S. Martino antistante Decathlon – piazza della Repubblica – corso Tacito – piazza Solferino;

Divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli dalle ore 20 del 12 maggio alle ore 19 del 13 maggio nelle seguenti vie: piazza Europa – via Colombo;

Divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli dalle ore 00,01 alle ore 16 del 13 maggio in via Garibaldi e nei seguenti parcheggi: largo Veterani dello Sport – via Guglielmi lato fiume Nera – lungonera Savoia lato fiume Nera;

Divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli dalle ore 00,01 alle ore 13 del 13 maggio in via Garibaldi e nelle seguenti vie: piazza Tacito (lato chiosco giornali) – via del Mercato Vecchio (ambo lati) ­ via Cavour (tratto via Tre Colonne/piazza Repubblica, ambo lati) – via Mazzini (intera estesa, ambo lati) – viale Brin (tratto piazza Buozzi / int. Breda – Centurini, ambo lati) – via Breda (tratto int. Brin / sottopasso ferroviario) – via delle Conce (tratto n.c. 104 / int. via Barbarasa, ambo lati).

Divieto di circolazione per tutti i veicoli:

dalle ore 18 del 12 maggio alle ore 18 del 13 maggio in piazza Europa; dalle ore 21 del 12 maggio alle ore 14 del 13 maggio in piazza Ridolfi – via Colombo – corso del Popolo – largo Caduti di Nassiriya – via dell’Annunziata –parcheggio strada S. Martino antistante Decathlon.

dalle ore 6 alle ore 14 del 13 maggio in piazza della Repubblica, corso Tacito e piazza Solferino, via Garibaldi, via Manassei nel tratto compreso tra incrocio via del Mercato Vecchio/via Garibaldi e nel parcheggio di vocabolo Staino limitatamente alla porzione asfaltata;

Sono inoltre istituiti i seguenti provvedimenti:

Divieto di circolazione per tutti i veicoli in via Cavour nel tratto compreso tra piazza della Repubblica e via Tre Colonne con obbligo di svolta su quest’ultima dalle ore 6 alle ore 14 del 13 maggio;

Doppio senso di marcia in via delle Conce tratto civico 104 / incrocio via Barbarasa dalle ore 21 del 12 maggio alle ore 14 del 13 maggio;

Senso unico alternato in via delle Conce tratto incrocio Via Colombo / incrocio Largo S. Salvatore dalle ore 21 del 12 maggio alle ore 13 del 13 maggio ad eccezione della fascia oraria 10 – 12 nella quale è istituito il divieto di circolazione per tutti i veicoli;

Senso unico di marcia nel tratto ‘A’ del parcheggio di via dell’Annunziata in direzione di quest’ultima per tutti i veicoli provenienti da via del Cassero dalle 21 del 12 maggio alle ore 14 del 13 maggio (in planimetria);

Divieto di circolazione per tutti i veicoli dalle ore 18 del 12 maggio alle ore 19 del 13 maggio sulla rampa di accesso al parcheggio interrato ‘Corso del Popolo’ avente origine su Via Vittime delle Foibe;

Si intendono autorizzati per il transito nella Ztl – Apu ed in deroga ai provvedimenti limitativi vigenti i veicoli dell’organizzazione, delle squadre partecipanti ed in genere quelli al seguito della manifestazione, fermo restando che l’accesso alle aree di l.go Frankl tramite la rampa è consentito ai soli veicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate.