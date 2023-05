Giro d’Italia in Umbria, a Foligno sabato scuole chiuse. Ora si decide per Terni

Passa il Giro d’Italia in Umbria e i vari Comuni iniziano ad emettere le varie ordinanze. A Foligno è stata comunicata la chiusura di tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, ivi compresi gli asili nido privati in tutto il territorio comunale. Tutto ciò dopo aver verificato che «non solo gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico, ma anche gli insegnanti così come tutto il personale Ata sarebbe in difficoltà a defluire dagli istituti senza creare intralcio al passaggio della carovana ciclistica». La firma è del sindaco Stefano Zuccarini. Tutt’altro che escluso che lo stop possa arrivare anche a Terni, dove partirà la tappa – arrivo a Fossombrone dopo 207 chilometri – alle 11.50 da piazza della Repubblica: mercoledì è prevista una riunione per fare il punto della situazione con il coinvolgimento di questura e prefettura. Inoltre c’è da sistemare un inghippo riguardante l’occupazione di suolo pubblico richiesta da Rcs. In tutto ciò in extremis è stato firmato l’affidamento diretto a Rcs Sport Spa da 97.600 euro per l’organizzazione della partenza.

