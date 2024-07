Terni, salta l’approvazione del tempio crematorio in consiglio: rinvio

Gli incentivi da 560 mila euro per gli uffici, la nota problematica della sala settoria (non presente nell’atto) e il diritto di superficie da 25 anni concesso a titolo gratuito. Sono gli elementi principali tirati in ballo lunedì mattina in consiglio comunale a Terni tra le criticità della proposta di partenariato pubblico-privato a firma Altair Funeral srl (qui i dettagli) da 4,4 milioni di euro: c’è il rinvio dopo un lungo intervento di Valdimiro Orsini (Terni Masselli Sindaco, è lui ad aver spiegato che c’è qualcosa che non va), la richiesta di sospensione del sindaco Stefano Bandecchi con riunione della maggioranza e le parole del capogruppo AP Guido Verdecchia alla ripresa dei lavori. Ci saranno approfondimenti in commissione congiunta e poi la delibera tornerà in assise. Migliorativi in vista.

