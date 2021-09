Terni, San Carlo: «Giochi sempre rotti e vandali in azione: basta»

«Noi residenti, più che cercare di tenere puliti i giardinetti, educando i nostri figli a non sporcare e rompere, non possiamo fare. Siamo un po’ stanchi, ci sentiamo abbandonati: siamo cittadini di serie B». La protesta viene da alcuni cittadini della zona di San Carlo, a Terni, che lamentano il disinteresse dell’istituzione comunale: «A tre anni dalle promesse fatte per la sostituzione dei giochi, ancora non si è mosso nulla. Per gli atti vandalici, durante l’estate ci siamo anche noi adulti a vigilare e quindi i vandali restano alla larga. Ma con l’inizio delle scuole, ed i giardinetti ‘spopolati’, i malintenzionati arrivano puntualmente. Anche in questa situazione abbiamo le mani legate, purtroppo. Continuiamo a vivere da tempo una situazione di assoluto disagio».

Condividi questo articolo su