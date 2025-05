di S.F.

I Comuni di Terni e San Gemini fanno squadra per l’impianto sportivo ‘San Lorenzo’. La novità emerge dall’ordine del giorno della giunta di palazzo Spada di giovedì 15 maggio: sul tavolo dell’esecutivo Bandecchi l’atto di indirizzo per arrivare all’accordo.

L’AVVISO SPORT E PERIFERIE 2025

Motivo? Una liaison con il Comune di San Gemini capofila per partecipare all’avviso Sport e periferie 2025, in particolar modo la linea di intervento A: riguarda infatti i Comuni «con popolazione pari almeno a 5.000 abitanti (ovvero ai Comuni con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ma in grado di raggiugere la soglia dei 5.000 attraverso un accordo con altri Comuni limitrofi)». Ed ecco il perché di Terni. Il contributo massimo previsto per intervento è pari a 1,5 milioni.

In ballo c’è la riqualificazione del campo sportivo di San Gemini per, da quanto appreso, la copertura della tribuna, gli spogliatoi e anche un impianto fotovoltaico. Andrà a buon fine? Lo si vedrà a stretto giro. Per ora c’è l’accordo tra i Comuni per provarci.