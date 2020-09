È fortunatamente rimasta illesa la donna che nella prima mattinata di giovedì, lungo la statale Valnerina, ha perso il controllo della propria autovettura per poi finire ribaltata fuori dalla sede stradale. L’incidente è avvenuto tra Arrone e Ferentillo: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni per la messa in sicurezza ed il successivo recupero del veicolo.

