Terni, sbanda in viale Borzacchini e finisce contro la staccionata

Incidente stradale autonomo nella mattinata di sabato a Terni. Un giovane al volante di una Chevrolet Aveo, che procedeva lungo viale Borzacchini in direzione stadio, ha perso il controllo della propria autovettura all’altezza della curva antistante le piscine dello Stadio, finendo sull’aiuola spartitraffico e quindi contro la steccionata, dopo aver sfiorato un palo di ferro. Per il conducente, non si è reso necessario l’intervento del 118. Di contro, l’auto è stata portata via dal carroattrezzi e sono scattate anche le operazioni di ripristino relativamente dai danni causati dal sinistro. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni con personale del nucleo radiomobile.

