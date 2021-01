Terni, scantinato in fiamme a San Giovanni

Intervento dei vigili del fuoco e della polizia di Stato di Terni – squadra Volante – nella prima serata di giovedì in largo Mezzetti, nel quartiere di San Giovanni, a Terni. Il motivo: un incendio è divampato all’interno di uno scantinato di un condominio, con il fumo che ha presto invaso le scale della palazzina. Accertamenti sono in corso sulle cause del rogo che, secondo i primi accertamenti, sarebbe doloso. L’incendio è stato subito domato dagli uomini del 115 ternano prima che potesse creare danni seri. Visto il denso fumo sprigionatosi, vigili del fuoco e polizia hanno temporaneamente evacuato l’edificio, facendo scendere i residenti, in attesa che venissero ripristinate le condizioni di sicurezza per tutti.

Articolo in aggiornamento