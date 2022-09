Terni: schianto auto-moto in viale Trieste. Ferito centauro

Incidente stradale nella prima serata di lunedì a Terni, in viale Trieste, altezza intersezione con via Benedetto Croce. L’impatto è stato fra un’autovettura Nissan Micra condotta da un giovane (N.G. le sue iniziali) e una moto Morini con in sella un uomo di circa 30 anni (A.R.). Secondo quanto ricostruito, l’auto stava scendendo verso il centro cittadino ed era intenta a svoltare a sinistra verso via Benedetto Croce, mentre la moto stava salendo in direzione viale Trento. A seguito del violento impatto, il centauro è rimasto ferito: soccorso dal 118, è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti gli agenti della polizia Locale ternana e gli addetti di Area Sicura per il ripristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata.

