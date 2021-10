Terni, schianto in via Di Vittorio: tre feriti

Incidente stradale nella serata di mercoledì in via Giuseppe Di Vittorio, a Terni, in un punto – quello antistante il distribuote di carburanti – dove situazioni del genere sono assolutamente, e pericolosamente, frequenti. Due le autovetture coinvolte, una Fiat Punto condotta da un 22enne e con a bordo un 18enne ed una Ssangyong con al volante un uomo di 77 anni. Tutte e tre le persone coinvolte nel sinistro sono state soccorse dal 118 e trasportate in ospedale per le cure del caso. Sul posto, per gestire la viabilità e ricostruire la dinamica, sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni con personale del nucleo radiomobile e dell’ufficio incidenti.

