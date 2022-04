Terni: schianto in via Tre Venezie. Tre i veicoli coinvolti

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di sabato, poco prima delle ore 19, in via Tre Venezie – quartiere borgo Bovio – a Terni. L’impatto è stato fra due autovetture, una Volkswagen T-Roc (condotta da un 24enne) ed una Volkswagen Golf (da un 48enne), che procedevano in direzione Terni centro. Dopo lo schianto, la seconda vettura è finita contro un’altra – una Citroen C5 – ferma in sosta a lato della carreggiata. Sul posto si sono portati gli agenti della polizia Locale ternana per i rilievi e la gestione della viabilità. Significativi i danni per i veicoli. Tre le persone coinvolte, in tutto: i due conducenti e il passeggero 27enne della Golf. Nessuno di loro, sul momento, ha avuto necessità del soccorso da parte degli operatori del 118. Tuttavia è possibile che i diretti interessati si siano poi recati autonomamente al pronto soccorso per farsi visitare. L’accaduto riporta l’attenzione su un tratto stradale di cui, più volte, i residenti hanno evidenziato la pericolosità legata all’alta velocità e a condotte di guida rischiose.

