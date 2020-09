Terni, schianto serale auto-scooter in via del Centenario: donna in ospedale

Schianto serale – poco dopo le 20 – in via del Centenario, nell’area di borgo Rivo a Terni. Uno scooter e una Citroën C3 con due donne alla guida si sono scontrate a poche decine di metri dalla palestra Tonic: dalle prime testimonianze raccolte a causare l’impatto sarebbe stata una svolta sulla sinistra dell’autovettura – danneggiata sul lato destro – in un punto dove non è consentito farlo. Ad essere trasportata in ospedale dagli operatori sanitari del 118 la conducente del motociclo, R.A. (circa 50 anni), che stava rientrando dal lavoro: per lei problemi in particolar modo ad un dito, le condizioni non sarebbero gravi. Sul posto è intervenuta in prima battuta la Volante per gestire la viabilità, quindi l’arrivo degli agenti della polizia Locale per i rilievi del caso.

