Terni, scivola sull’olio lasciato dall’incidente avvenuto poco prima: 17enne ferito in moto

In sella alla propria moto, stava percorrendo viale Prati per immettersi in viale Aleardi ma è scivolato, finendo a terra. Così si è ferito – fortunatamente nulla di grave – un 17enne ternano, martedì pomeriggio. L’olio a terra, da quanto appreso, era conseguenza di un tamponamento fra due autovetture, avvenuto una decina di minuti prima che passasse il giovane con il suo motociclo. I conducenti delle due auto, dopo l’impatto, le hanno spostate alcuni metri più avanti per non intralciare il traffico, ma a terra è rimasto l’olio perso da una delle due autovetture. Da qui lo ‘scivolone’ che ha portato all’intervento sia del 118 – il 17enne è stato medicato sul posto – che della polizia Locale che deve, ora, ricostruire i due incidenti.

