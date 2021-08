Terni, scontro al ‘solito’ incrocio Piave/Brenta: ferite due donne

Incidente stradale nella tarda serata di sabato, poco prima della mezzanotte, all’incrocio – non nuovo a fatti del genere – fra via Piave e viale Brenta, nella zona di Città Giardino a Terni. L’impatto è stato fra due autovetture: una Fiat 500X condotta dalla 47enne M.R.A. e una Opel Corsa con al volante una donna di 37 anni (D.R.). Entrambe le conducenti sono state soccorse dal 118 e trasportate in ospedale. Sul posto per i rilievi finalizzati a ricostruire la dinamica del sinistro, sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni.

