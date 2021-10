Terni, scontro fra due auto in viale Brin di fronte alla portineria Ast

Curioso incidente stradale, per fortuna senza gravi conseguenze, nella prima serata di giovedì lungo viale Brin, all’altezza della portineria Ast, a Terni. L’impatto è stato fra due veicoli condotti da altrettante donne, una Nissan Micra ed una Lancia Y che procedevano in direzione Valnerina. Secondo una prima ricostruzione, la Nissan stava svoltando a sinistra mentre la Lancia Y era in fase di sorpasso. Sul posto per i rilievi di rito e la gestione della viabilità si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni mentre l’intervento degli operatori del 118 non si è reso necessario.

