Terni: scontro in centro fra auto d’epoca e ambulanza

Incidente stradale mercoledì mattina nel centro di Terni, all’incrocio fra via I Maggio e via Barberini. L’impatto è stato fra un’autovettura d’epoca – un’Autobianchi A112 condotta da un anziano – e un’ambulanza del 118. In seguito allo scontro, l’autovettura è finita contro un’altra ferma in sosta. Secondo quanto ricostruito, l’ambulanza procedeva lungo via Barberini mentre l’Autobianchi su via I Maggio verso largo Miselli. Non risultano persone rimaste ferite e sul posto, oltre alla polizia Locale di Terni per i rilievi di rito, si sono portati gli operatori del 118 per sincerarsi dell’accaduto e proseguire il servizio che i colleghi si sono visti costretti ad interrompere in seguito al sinistro.

Condividi questo articolo su