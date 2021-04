Terni, scontro sul Rato fra due veicoli: code

Incidente stradale intorno alle ore 20 di giovedì lungo la ss 675 (raccordo Terni-Orte) in direzione Terni, all’altezza del distributore di carburanti prima dello svincolo Terni Ovest. Coinvolti nel sinistro un’autovettura ed un furgone: nessuna conseguenza grave – fortunatamente – per i coinvolti. L’intervento dei sanitari del 118 si è comunque reso necessario. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Stradale di Terni. Code e rallentamenti per diversi minuti, fino a quando i mezzi non sono stati rimossi e la viabilità – intorno alle 21.30 – è gradualmente ripresa.

