Terni, scooterista in ospedale dopo scontro all’obelisco

Incidente stradale mercoledì mattina all’altezza della rotatoria obelisco di Arnaldo Pomodoro. L’impatto è stato fra un’autovettura Skoda condotta da un uomo ed uno scooter con in sella un ternano di mezza età. Quest’ultimo è stato soccorso in prima battuta da una agente della polizia di Stato libera dal servizio e quindi dagli operatori del 118 che lo hanno condotto in ospedale per accertamenti. Cosciente, lamentava dolore, in particolare ad una spalla. Sul posto per regolare la viabilità sono intervenuti gli agenti della Volante della questura e quindi i colleghi della polizia Locale, sempre per viabilità e rilievi volti a ricostruire la dinamica del sinistro.

