Terni, scuole infanzia nel motto: «Sicurezza»

Procedono le iscrizioni nei nidi d’infanzia (dai 3 mesi ai 3 anni) e nei centri per bambini e bambine (dai 18 mesi ai 3 anni) del Comune di Terni. Il motto, visibile anche nella campagna di comunicazione della direzione istruzione e cultura che campeggia in città, è: «Sicurezza». La sicurezza di poter continuare a giocare, si legge in una nota del Comune, «in un luogo protetto e grazie ad esperte educatrici che si relazioneranno con piccoli gruppi di bambini, nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle linee guida del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 ‘Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid-19′, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid-19. Si è già pensato di rimodulare anche gli orari in una fase iniziale, per garantire il giusto rapporto numerico tra insegnati-educatrici e bambini».

Le iscrizioni

L’assessore comunale alla scuola Cinzia Fabrizi fa sapere che «stiamo raccogliendo le iscrizioni per il prossimo settembre, quando riapriranno i nidi e i centri. Tutti gli asili stanno lavorando alacremente per garantire le condizioni di massima sicurezza. Nell’estate verrà ultimato il lavoro di ripristino e sistemazione degli spazi per accogliere i piccoli fruitori in maniera adeguata e rispetteremo anche le linee guida che verranno presto emanate». Il Comune ricorda che è possibile iscrivere i propri figli ai nidi d’infanzia e ai centri per bambini e bambine fino all’8 luglio scaricando il modulo dal sito e inviandolo, compilato con mail ordinaria a iscrizioni.sec@comune.terni.it; con posta certificata a comune.terni@postacert.umbria.it oppure presentando la domanda, solo dopo aver contattato il personale mediante telefono al numero 0744.549921 o inviando una email a iscrizioni.sec@comune.terni.it con la richiesta di appuntamento.