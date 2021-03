In questi giorni è venuto a mancare Massimo Sola, storico tecnico di laboratorio del liceo ‘Galilei’ di Terni, che intere generazioni studenti ricordano per la sua bravura e sagace ironia. Un personaggio benvoluto e indimenticabile per i suoi esperimenti sempre riusciti e la complicità condivisa con tutti gli studenti che ha visto passare per i banchi del suo laboratorio. I funerali verranno celebrati lunedì 22 marzo alle ore 15 presso la chiesa di ‘Santa Maria Regina’ a Terni.

