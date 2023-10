Terni: senza accordo al SII resta il Cda a guida Orsini. Il centrodestra rialza la testa e AP se la prende con il Pd

Il presidente Carlo Orsini resta in carica insieme a tutto il Cda in regime di prorogatio. Questo il principale esito – che politicamente configura anche una sorta di riscatto del centrodestra locale dopo giorni complicati – dell’assemblea dei soci del Servizio Idrico Integrato che si è tenuta giovedì mattina all’hotel Garden di Terni e che, stando all’intesa che sarebbe stata sancita con il passare dei giorni fra Alternativa Popolare e una parte di sindaci di area centrosinistra-Pd facenti parte della stessa assemblea, avrebbe dovuto portare alla presidente del SII l’avvocato ternano – e coordinatore di AP sul territorio provinciale di Terni – Lorenzo Filippetti.

Dietrofront

Invece in assemblea il Comune di Terni – rappresentato dall’assessore Marco Iapadre – si è presentato con una sua lista, nella consapevolezza che l’accordo politico con i sindaci in questione era saltato sul filo di lana, e quella lista non ha ottenuto i voti necessari per ‘passare’. Accuse, controaccuse e il sindaco di Narni, Lorenzo Lucarelli, ha negato l’esistenza di qualsiasi intesa politica con il Comune di Terni/AP. Di certo c’è, però, che nel Pd c’è chi, specie negli ultimi giorni e nelle ultime ore, si è fatto sentire con i sindaci ‘tentati’ dall’intesa, alzando anche la voce. Questo in ogni caso l’esito dell’assemblea e ora, per avere una nuova governance del SII, bisognerà attendere che gli amministratori pubblici che compongono l’assemblea, trovino una sintesi in grado di ottenere la maggioranza.

Via alle polemiche

«I sindaci del Partito Democratico e quindi il Partito Democratico – attacca il coordinatore regionale di AP e vice sindaco di Terni, Riccardo Corridore – è venuto meno agli accordi raggiunti. Caro Pd – afferma Corridore – ancora una volta ti sei dimostrato inaffidabile: ci sono due partiti in un partito e litigano fra di loro. Ricordo che a palazzo Spada c’è stata una riunione con dei sindaci presenti che oggi hanno mancato la loro parola. E’ chiaro che noi andiamo avanti per la nostra linea e adesso chiederemo una nuova convocazione dell’assemblea. Invitiamo il Pd a fare l’accordo con Fratelli d’Italia e con il centrodestra, in modo tale che governerete insieme. Noi alle porcherie non partecipiamo e non ci prestiamo ai giochetti della politica. Quando ci si siede ai tavoli e si parla di accordi istituzionali – conclude il coordinatore umbro di AP -, questi poi si mantengono. Diversamente, bisogna avere il coraggio delle proprie azioni». Dello stesso tenore la nota ufficiale di Alternativa Popolare: «Il Cda del SII, espressione del centrodestra, rimane in carica in prorogatio atteso che i sindaci del Pd che avevano raggiunto l’accordo con Bandecchi per il rinnovo del consiglio di amministrazione sono venuti meno ai loro impegni. È palese che il Pd abbia la responsabilità politica che resti in carica un Cda di destra e, a questo punto, li invitiamo a trovare una convergenza con Fratelli d’Italia, a partire dalla prossima assemblea di cui ci accingiamo a chiedere la convocazione in modo da perseguire la linea politica dettata da chi dirige effettivamente i Democratici. Siamo e restiamo gli unici coerenti e rispettosi del mandato dei cittadini che sono gli unici cui dobbiamo il massimo rispetto».