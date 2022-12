Terni, servizi assicurativi Comune: All Risks va ad Axa per 265 mila euro

di S.F.

Trasporto e ricollocamento, eventi socio-politici, terrorismo e sabotaggio, danni da movimentazione interna, furto e rapina, collasso strutturale, demolizione e sgombero, sovraccarico neve ed eventi atmosferici. Sono alcune delle voci coperte da uno dei lotti assicurativi che il Comune di Terni ha affidato con una gara europea a procedura aperta per lotti: l’aggiudicazione quinquennale da 265 mila euro è andata a favore della Axa Assicurazioni grazie ad un ribasso offerto del 15,7%. Niente da fare per le altre contendenti, ovvero la Elba Assicurazioni Spa e la Generali Italia Spa: ci ha pensato la commissione composta dal dirigente Paolo Grigioni, da Sandro Mariani e da Cristiana Branchinelli ad esaminare la documentazione di gara. In generale il lotto assicurativo riguarda il patrimonio immobiliare/mobiliare ed elettronica con limite massimo di indennizzo – per sinistro e periodo – quantificato in venti milioni di euro. Da ricordare che la procedura originaria risale al 2021 e in un primo momento andarono deserti quattro lotti sui sette complessivi.