Terni, si accoltella al collo nella casa di cura: soccorsa una 48enne

Grave episodio nel tardo pomeriggio di martedì all’interno di una casa di cura di Terni, in zona Cospea, dove una paziente ternana di 48 anni – affetta da problemi psichici – ha afferrato un coltello da cucina per poi colpirsi alla base del collo. La donna, sanguinante ma cosciente, è stata soccorsa dagli operatori del centro e quindi dai sanitari del 118 che l’hanno condotta in ospedale per le cure del caso. Avrebbe riportato una profonda ferita. L’accaduto è finito anche all’attenzione delle forze dell’ordine e quindi dell’autorità giudiziaria, attraverso apposita segnalazione. Da accertare le modalità con cui la paziente è entrata in possesso dell’arma, il cui utilizzo è ovviamente riservato al personale per le necessità del caso.

