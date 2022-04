Terni: si ‘avvicina’ all’ex fidanzata nonostante il divieto. Arrestato 39enne

Un 39enne ternano – C.G. le sue iniziali – è stato arrestato dai carabinieri del comando stazione di Terni, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale. L’uomo, già colpito dal divieto di avvicinamento all’ex fidanzata per alcune condotte vessatorie messe in atto in passato, è stato sorpreso da una pattuglia del Nor nei pressi dell’abitazione della donna e quindi allontanato e segnalato alla procura. Da qui la decisione di ‘aggravare’ la misura: ora il 39enne – che deve rispondere anche del reato di ‘violazione del divieto di avvicinamento’ – si trova agli arresti domiciliari presso l’abitazione di residenza.

