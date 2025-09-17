Tempo di conteggi per l’imposta di soggiorno a Terni. Tra maggio e giugno palazzo Spada incassa oltre 120 mila euro: i dati emergono dai dati trasmessi dal concessionario del servizio, Ica, al Comune.

L’atto è tecnico – serve per impegnare le somme per il riversamento delle spese di notifica e degli oneri sostenuti da Ica – ma permette di avere i dati parziali sugli incassi: in tutto la manovra attuale vale 131.290 euro, tuttavia il denaro riferito al 2025 è di poco superiore ai 120 mila euro. Firma il dirigente ad interim dell’ufficio unico delle entrate Claudio Carbone. L’introduzione della tassa c’era stata dal marzo 2018 per via del dissesto finanziario.