Terni, si è spento l’avvocato Carlo Amati

Cordoglio a Terni per la scomparsa dell’avvocato Carlo Amati, aveva 89 anni. Avvocato dal 1957, cassazionista dal 1971, Carlo Amati è stato anche presidente della Fondazione Carit.

«Un signore»

Così il presidente dell’Ordine degli avvocati di Terni, Francesco Emilio Standoli: «Appresa la notizia della scomparsa dell’avviocato Carlo Amati desidero esprimere, a nome mio personale e di tutti gli avvocati di Terni, i sentimenti del più sincero e commosso cordoglio. Avvocato storico del nostro Foro, lo ricordiamo per la preparazione, per la professionalità, per l’eleganza e per la simpatia. Alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutti i colleghi che hanno avuto il privilegio di averlo come Dominus, esprimiamo le nostre più sentite condoglianze». Condoglianze a cui si uniscono la redazione e l’editore di umbriaOn.