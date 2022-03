Intervento serale per il Soccorso alpino e speleologico Umbria. Poco dopo le 20.30 il Sasu si è attivato in una zona impervia tra il monte Torre Maggiore vocabolo Vallelunga – nel territorio comunale di Terni – per soccorrere una coppia di escursionisti che si erano persi: attraverso la geolocalizzazione con l’sms locator i due sono stati individuati e recuperati. A raggiungerli tre squadre del Sasu composte da tecnici, operatori e sanitari.

