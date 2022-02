Terni, si punta su passaggi pedonali a led: 20 mila euro l’uno

Terni, il problema delle strisce pedonali – domenica mattina sono state rifatte quelle in via Gabelletta, di fronte l’area Enel – e gli attraversamenti pericolosi. Il tema è tornato al centro dell’attenzione giovedì pomeriggio per via dell‘interrogazione del consigliere Michele Rossi depositata a dicembre: l’assessore alla polizia Locale, Giovanna Scarcia, ha risposto parlando di un progetto sperimentale per la realizzazione di passaggi luminosi con lampade a led. Questione non da poco conto, servono almeno 100 mila euro.

Novità in vista. Fondi permettendo

L’esponente di Terni Civica ha ‘consigliato’ di attivarsi in tal senso. L’avvocato di origini assergesi ha spiegato che qualcosa si sta studiando: «Sul tavolo c’è un progetto sperimentale presentato dall’ufficio tecnico della viabilita». Si tratta della «realizzazione di attraversamenti pedonali luminosi sulla base delle rilevazioni di incidentalità e criticità, utilizzando una tecnologia con lampade a led attivate da sensori. Più la segnaletica verticale orizzontale. Un attraversamento pedonale semaforico a chiamata luminoso ‘intelligente’».

Dove. I costi

C’è già un’idea su dove posizionarli: «L’elenco si può aggiornare e copre varie zone. Viale Villafranca, Viale trento, via Narni, viale Curio Dentato, viale Battisti, via III Venezie, via del Rivo e Lungonera Savoia. Bisogna trovare le risorse: sto vedendo nel bilancio previsionale – ha aggiunto la Scarcia – la possibilità di inserire vechi mutui. Sono del 2015-2016 ed erano dedicati a questo. Si può valutare di reimpiegarli. La copertura sarebbe per cinque attraversamenti al costo di 20 mila euro l’uno». Servono almeno 100 mila euro.