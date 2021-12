Terni, problema strisce pedonali: «Fare passaggi ‘luminosi’»

Terni, gli attraversamenti pedonali e le strisce. Un tema sempre al centro dell’attenzione per le problematiche verificatesi nel corso degli anni: a tornare sull’argomento è il consigliere Michele Rossi che, con un’interrogazione, chiede la realizzazione di quelli luminosi.

Incidenti e prevenzione

L’esponente di Terni Civica nell’atto sottolinea che «occorre prevenire gli incidenti e gli investimenti sulle strade urbane di Terni; l’attuale segnaletica orizzontale, comprese le strisce degli attraversamenti pedonali, necessita di opportuno, urgente ed improcrastinabile rifacimento in molte parti della città e con la realizzazione di attraversamenti pedonali luminosi si avrebbero grandi benefici per l’aumento della visibilità dei pedoni e di tutta l’area circostante agli attraversamenti pedonali, per la riduzione della velocità dei veicoli e per il generale aumento della sicurezza stradale». Si arriva all’input: «Occorre dotare gli attraversamenti pedonali o ciclo/pedonali di una segnaletica di maggiore luminescenza, utile soprattutto nelle ore notturne e individuare dove più necessario la predisposizione di attraversamenti pedonali luminosi con lo scopo di aumentare la sicurezza dei pedoni. La soluzione – aggiunge – dei passaggi luminosi, eventualmente finanziabili con risorse europee o regionali, rappresenta uno strumento per garantire una maggiore sicurezza veicolare e pedonale in tutto l’ambito urbano. Già diversi comuni italiani hanno anche recentemente provveduto a sperimentare nuove strisce pedonali luminose: il Comune di Roma ad esempio ha realizzato anche recentemente attraversamenti con luci a led negli incroci e in punti pericolosi per renderli più visibili di notte». Citato anche San Fermo della Battaglia (Como) in tal senso: «Realizzati impianti di attraversamento pedonale ‘intelligenti’ che avvertono quando il pedone sta per attraversare e attivano segnali luminosi che facilitano l’attraversamento». Da qui la richiesta all’amministrazione di conoscere la possibilità di intraprendere un percorso del genere.