Terni, si ribalta con l’auto a Cospea: 21enne in ospedale

Incidente stradale autonomo nel pomeriggio di mercoledì in strada di Cospea, a Terni. Un giovane – il 21enne ternano G.M. – al volante di una Ford Fiesta, ne ha perso il controllo fino a ribaltarsi: uscito dal veicolo, è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni – personale del nucleo radiomobile e dell’ufficio incidenti – per la gestione della viabilità ed i rilievi. Le condizioni del ragazzo non sarebbero preoccupanti. In campo anche i vigili del fuoco per le necessarie operazioni di messa in sicurezza, visto che l’autovettura incidentata era alimentata a Gpl.

