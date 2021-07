Terni, si ribalta con l’auto in via Vitalone: illeso

Ha fatto tutto da solo, forse a causa di una distrazione, l’uomo che nella prima serata di venerdì si è ribaltato con l’auto in via Giandimartalo da Vitalone intorno alle 20. Secondo quanto ricostruito, il conducente – che fortunatamente non ha riportato ferite dall’incidente – a bordo di una Skoda Octavia, procedeva in direzione piazzale Bianchini-Riccardi e dopo aver toccato il ‘cordolo’ dello spartitraffico si è ribaltato. In soccorso sono arrivati sul posto i vigili del fuoco di Terni e la polizia Locale per i rilievi del caso e la gestione del traffico. In precedenza anche un’ambulanza si è recata in loco ma, come detto, non c’è stato bisogno di portare nessuno al ‘Santa Maria’. Inevitabile il temporaneo stop alla viabilità nella corsia interessata.

