Terni, c’è il memorial Alessandro Miotto a San Gemini

Tennis e calcio negli ultimi anni, ora c’è il debutto del volley. Famiglia, amici e conoscenti non dimenticano Alessandro Miotto, il giovane ternano residente a Gabelletta prematuramente scomparso a 29 anni nel 2018: nel weekend è in arrivo il memorial a San Gemini con la partecipazione di Sangemini Volley, Magione, Marsciano e Roma Volley. È in combinazione con il 2° torneo ‘Città di San Gemini’.

MAGGIO 2022, IL 1° MEMORIAL MIOTTO NEL CALCIO

Il memorial si svolgerà sabato 23 e domenica 24 nella palestra di San Gemini con il principale scopo di ricordare Alessandro, un giovane che era amante dello sport a 360 gradi. Le coppe e le medaglie verranno offerte dalla famiglia Miotto e per premiare le giocatrici è prevista la presenza del sindaco Luciano Clementella, dell’assessore regionale allo sport Paola Agabiti, del collega comunale di Terni Marco Schenardi e del presidente regionale della Fipav Giuseppe Lomurno. In campo per l’organizzazione c’è l’Asd San Giovanni Bosco.