Terni, sicurezza: due agenti della polizia Locale per il servizio a piedi

«Gli agenti si concentreranno su diverse aree, tra cui Corso Vecchio, piazza Tacito, il parco ex Foresteria e le altre aree centrali di Terni. Frequenza dei controlli: gli agenti effettueranno controlli ogni ora al fine di contrastare il degrado e il bivacco nella zona ex foresteria. In particolare, saranno vigili riguardo ai trasgressori e a chi parcheggia in modo non regolare all’interno del centro e nella zona a traffico limitato Ztl». Parole del vicepresidente del consiglio comunale – con delega alla sicurezza – Raffaello Federighi dopo la bagarre degli ultimi giorni sul tema.

4 APRILE 2024, ALTRO ALLARME PER L’EX FORESTERIA

A piedi

Da palazzo Spada fanno sapere che «si prenderanno misure per garantire la sicurezza e il decoro della città. In particolare, si agirà in collaborazione con la polizia Locale di Terni per impiegare due agenti che pattuglieranno a piedi il centro cittadino». Mirino sulla sicurezza dei cittadini: «L’iniziativa mira anche a garantire la sicurezza dei cittadini. Spesso, si verificano – continua Federighi – situazioni in cui ragazzi vanno in bicicletta o monopattino a tutta velocità in luoghi frequentati da famiglie con bambini piccoli. Gli agenti contribuiranno a prevenire tali situazioni per rendere la città più sicura per tutti. Invito i cittadini a rispettare le regole e a collaborare con le forze dell’ordine per garantire la sicurezza e il decoro di Terni comunicando che come amministrazione comunale disporremo anche di servizi notturni con la polizia Locale. Queste misure sono state pensate per riportare maggiore sicurezza e ordine nella città, e si spera che la collaborazione di tutti possa contribuire a raggiungere questo obiettivo». Vedremo gli esiti.