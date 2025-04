di S.F.

Esposizione dell’atto di indirizzo a firma del PD e replica con curiosità del sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, durante il consiglio di mercoledì mattina. Il tema? Sicurezza in città e danni al commercio.

Emidio Gubbiotti ha presentato l’atto di indirizzo – del 7 marzo 2025 – ricordando i vari episodi negativi accaduti in centro negli ultimi mesi. Dopodiché il primo cittadino ha preso la parola per dare delucidazioni su una possibile novità: «Droni per la polizia Locale, ne parlerò – le sue parole – con il profetto perché vorrei che la nostra polizia ne avesse tre. Anche per la sorveglianza notturna».

«Con una decina di agenti – ha proseguito – della polizia Locale in grado di poter gestire i droni nei vari turni, migliorerebbero i servizi di controllo e arriverebbero anche nei borghi. Il drone è ormai diventato un sistema di sicurezza sulla sicurezza efficace. Dobbiamo evolverci, il Comune di Roma li ha già comprati». Vedremo se sarà effettivamente possibile. A seguire sono intervenuti Marco Cecconi (FdI), Cinzia Fabrizi (Misto) – quest’ultima ha sottolineato la situazione di piazza Solferino e le preoccupazioni dei cittadini – Francesco Maria Ferranti (FI), Pierluigi Spinelli (PD), il vicesindaco Riccardo Corridore ed Elena Proietti Trotti (FdI).