Skatepark a Terni, si stringe per l’approvazione

di S.F.

Se ne parla da oltre due anni tra ipotesi, studi e volontà di realizzazione. Ora, salvo sorprese, si sta per chiudere il cerchio per la realizzazione dello skatepark nel quartiere di San Giovanni a Terni: la direzione urbanistica e la società privata impegnata nei lavori per il ‘nuovo’ Lidl a borgo Bovio stanno per ultimare la progettazione.

SI ERA PARLATO ANCHE DI ZONA FIORI NEL 2019

L’INTERVENTO PREVISTO A BORGO BOVIO CON LIDL COINVOLTA

Dup e riqualificazione



Sul tema c’è un breve accenno anche nel Documento unico di programmazione 2021-2023: «La zona di San Giovanni verrà valorizzata attraverso il progetto Sport e periferie con la pallacanestro ed il progetto skatepark». Come noto lo sviluppo del parco è legato all’opera di urbanizzazione a borgo Bovio per la nuova struttura commerciale del Lidl: il privato (si tratta della Cosm srl) coinvolto realizzerà l’area verde pubblica – delocalizzata rispetto all’intervento principale – nel quartiere di San Giovanni. L’interlocuzione ha visto anche il coinvolgimento della delegazione territoriale Fisr, la Federazione italiana sport rotellistici.



IL PRESSING PER LO SKATEPARK

LO STOP PER ZONA FIORI