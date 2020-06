Terni, soccorso da 118 e polizia: era ubriaco

Si è seduto su una delle sedie di un bar di corso del Popolo, a Terni, e da lì non si è più mosso, ‘crollato’ sul tavolino come colto da un grave malore. Invece l’uomo – 39enne bengalese – era semplicemente ubriaco per via di una ‘maxi sbornia’ presa chissà dove. Inutili i tentativi di svegliarlo. La segnalazione al 113 ha fatto scattare l’intervento della Volante e quindi degli operatori del 118 che lo hanno soccorso e trasportato in ospedale per le cure del caso: le sue condizioni, comunque, non preoccupano. Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio di venerdì.

