Terni: Sofia, 10 anni, tra le top a ‘Fuoriclasse Talent’

Una giovanissima cantante ternana in evidenza a ‘Fuoriclasse Talent’, il concorso nazionale che si svolge nell’arco di dieci mesi – diverse le tappe in tutta la penisola – e che ha visto l’atto conclusivo a Tortoreto Lido. Tra le 100 protagoniste in Abruzzo anche Sofia Preterossi, 10 anni, unica rappresentante dell’Umbria: ha avuto accesso alla finale dopo aver cantato ‘Mi sei scoppiato dentro al cuore’ di Mina nell’evento di Roma, quindi la soddisfazione di aver centrato la top 40 nella categoria junior con ‘Tua per sempre’ di Elisa nonostante la febbre a creare problemi. Tra i giurati anche Luca Pitteri, Ivan Lazzaro, Umberto Canino, il maestro d’orchestra Stefano Sovrani ed il produttore Claudio Berardinelli. Per Sofia non è una novità assoluta la partecipazione a contest del genere: in passato è stata di scena a Sanremo junior e A voice for music. In prospettiva potrebbe farsi concreta la chance di partecipazione a show televisivi di casa Mediaset.

