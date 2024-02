Terni, spettacolo Paola Turci verso il sold out. «PalaTerni? Ci stiamo lavorando»

Si va verso il sold out per l’evento – ‘Mi amerò lo stesso’ – che vedrà protagonista Paola Turci venerdì 23 febbraio al teatro Secci. L’iniziativa a firma Terni Città Futura e Argoo è stata presentata martedì mattina da Pazzaglia: «Sarà uno spettacolo molto particolare tra musica e teatro in cui Paola si metterà un po’ a nudo. La città sta rispondendo molto bene», ha spiegato Amelia Milardi in tal senso. «Siamo aperti alla collaborazione con le altre associazioni. Per puntare a livelli di qualità – il pensiero di Michele Rossi – servono tutti, siamo inclusivi al massimo. Vogliamo costruire un progetto musicale ambizioso a livello nazionale, come per esempio accade per San Francesco ad Assisi o Padre Pio a Pietralcina. Può dunque nascere anche per il nostro santo. E si può veicolare il messaggio di San Valentino nel mondo». Si guarda anche al futuro: «PalaTerni? Ci stiamo lavorando. Finalmente Terni ha tutte le strutture per diventare una città della musica e degli eventi, la struttura va riempita con spettacoli di livello. Noi faremo la nostra proposta». Per la Milardi deve essere un palazzetto «disposizione di chi crea e studia nuovi eventi, sportivi e non solo. Terni è stata e può essere ancora punto di riferimento per l’Umbria meridionale e l’alto Lazio. La città può crescere con queste proposte culturali». Per il sold out si parla di circa 300 persone.

