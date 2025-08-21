Il Comune di Terni ha reso pubbliche convenzione e piano economico-finanziario per il project financing riguardante la realizzazione del nuovo stadio ‘Liberati’. Di seguito il Pef e la relazione (la convenzione è in un articolo a sé) con le firme di Stefano D’Alessandro per la Ternana Calcio srl e del commercialista-revisore legale Giuseppe Napoli.
LA RELAZIONE E IL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO PER IL PROGETTO
LO SCHEMA CHE SPIEGA LA CONVENZIONE
STADIO-CLINICA: NO TRIBUTI/IMPOSTE LOCALI SULLE AREE DELL’OPERA PUBBLICA
L’IPOTESI SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO
LE POLIZZE ASSICURATIVE IN CONVENZIONE
LA SUBCONCESSIONE ALLA TERNANA PARTE DA 390 MILA EURO