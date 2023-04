San Carlo Terni, il Comune ci riprova: bando per l’impianto a 200 euro l’anno

di S.F.

I due tentativi precedenti sono andati a vuoto e ora il Comune, ad oltre un anno di distanza, ci riprova. C’è il nuovo bando per tentare di dare in concessione per un minimo di cinque anni l’impianto sportivo della frazione di San Carlo, in stato di abbandono da tempo ed in condizioni tutt’altro che memorabili.

IL TENTATIVO NEL NOVEMBRE 2020

200 euro l’anno

In ballo ci sono oltre 11 mila metri quadrati di superficie con palazzina spogliatoi, servizi, spazio coperto per 150 mq ed il campo di calcio in terra battuta. «Poiché l’impianto sportivo – si legge nel documento – in oggetto necessita di interventi manutentivi, i soggetti interessati saranno tenuti in sede di domanda di partecipazione a presentare proposte progettuali di investimento finalizzate alla piena fruibilità in condizioni di sicurezza dell’impianto stesso per la pratica sportiva». La durata della concessione non potrà essere inferiore a cinque anni dalla data di stipula del contratto. L’entità dell’investimento prevista dal soggetto privato potrà farla aumentare: da 15 a 49.999 euro fino a 10 anni, da 50 a 74.999 euro 15 anni e per oltre 75 mila euro estensione fino a 20 anni. Bene, ma quanto si paga l’anno? 200 euro. L’affidamento in gestione non avrà caratteristiche imprenditoriali.

IL SECONDO TENTATIVO A FINE 2021: ESCLUSO L’UNICO PARTECIPANTE

Chi si può far avanti

L’avviso è rivolto a società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni nazionali, enti di promozione sportiva o associazioni il cui statuto preveda il perseguimento di finalità formative, ricreative e sociali nell’ambito dello sport e del tempo libero. L’iter è in mano al responsabile del procedimento, l’architetto – dirigente ad interim per l’area sport, c’è la proroga fino al 30 giugno 2023 per lui – Claudio Bedini.