Terni, San Carlo: bando per gestione e uso dell’impianto sportivo

Durata base della concessione dieci anni – estendibile in base agli investimenti offerti – preferibilmente a società o associazioni sportive dilettantistiche del territorio, enti di promozione sportiva e federazioni nazionali. A Terni scatta una nuova procedura per tentare di affidare in gestione un impianto periferico: il mirino questa volta è sulla struttura di San Carlo, in passato nelle mani della Nuova Dinamo.

C’è il bando

L’avviso pubblico è stato lanciato nel pomeriggio di martedì e per farsi avanti c’è tempo fino alle 12 di mercoledì 16 dicembre. L’impianto sportivo ha due terreni di gioco – a 11 e 5, il principale in terra battuta, poi lo spazio verde circostante – e si trova a due passi dal parco pubblico della frazione ternana. Il bando prevede la possibilità di avere in gestione l’area per 15 anni in caso di investimenti da 50 a 75 mila euro e 20 per importi superiori. Come di consueto a seguire l’iter sarà il funzionario tecnico – per lui pensionamento dietro l’angolo, sono gli ultimi mesi a palazzo Spada – Fausto Marrocolo.