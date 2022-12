Terni, stazione: incendio distrugge un’auto e ne danneggia altre due

Auto in fiamme nel primo pomeriggio di mercoledì all’interno del parcheggio adiacente la stazione ferroviaria di Terni, lato via Tito Oro Nobili. Il veicolo era fermo in sosta quando alcuni hanno notato del fumo uscire dall’abitacolo: immediata è partita la segnalazione ai vigili del fuoco ternani che, sul posto, hanno domato le fiamme – partite per cause accidentali – e ripristinato le condizioni di sicurezza. Nell’accaduto il mezzo è andato distrutto ed altri due parcheggiati nelle adiacenze, sono rimasti gravemente danneggiati. Non si registrano persone rimaste ferite.

