Terni, Stefano Picerno: i vigili del fuoco ricordano il suo eroe

Una figura che non sarà mai dimenticata quella di Stefano Picerno, il vigile del fuoco ternano caduto 28 anni fa in seguito all’attentato di mafia di via Palestro – Milano – del 27 luglio 1993. Il comando provinciale del 115 di Terni lo ha ricordato con una cerimonia commemorativa domenica mattina alla presenza dell’Associazione nazionale vigili del fuoco (sezione di Terni-Rieti), autorità civili, militari e religiose. Con loro anche la sorella di Stefano, Elisabetta, e rappresentanti dell’associazione Libera. Picerno è nato il 12 settembre del 1956 e perse la vita a soli 37 anni.

